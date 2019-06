Per Leroy Merlin la piattaforma AI+IoT per l’internet delle cose

L’Internet delle cose è fondamentale per chi vende cose. Oggetti di bricolage, per esempio. Per questo Tuya, piattaforma AI+IoT e il gigante del bricolage Leroy Merlin-Enki hanno firmato un accordo di cooperazione strategica. Obiettivo: implementare soluzioni per la casa intelligente, portare la sua tecnologia ai proprietari di case, creando un circuito veloce ed efficace per le case intelligenti.

Tuya Smart è stata recentemente inserita nell’elenco di Hurun Research Unicorn 2019 come azienda del valore di oltre 1,4 miliardi di dollari. Fornisce una connessione intelligente a clienti, marche di consumo, Oem e catene di negozi, con una soluzione IoT centralizzata.

L’accordo strategico tra Tuya e Leroy Merlin consentirà una distribuzione intelligente delle attività del gruppo e la realizzazione di una gamma di prodotti collegati per l’intera catena di negozi in Europa, offrendo ai clienti apparecchiature per l’Internet delle cose ad alte prestazioni.

Tutti i dispositivi IoT progettati da Tuya sono contrassegnati dal codice identificativo Powered by Tuya (PBT), il che significa che il prodotto può essere collegato al cloud di Tuya e possedere ugualmente una connettività multimarca tramite un’apposita applicazione. È un passo importante per Tuya verso l’apertura dell’industria della smart home e la promozione di un commercio globale intelligente.

“In futuro, Tuya e Leroy Merlin continueranno a sviluppare la loro cooperazione nel campo dello smart living” ha commentato Leo Chen, Ceo e presidente di Tuya. “Grazie alla rete di distribuzione fisica di Leroy Merlin in tutta Europa, offriremo ai consumatori un’ampia gamma di prodotti intelligenti. Inoltre, affidandosi al supporto tecnico del sistema operativo dell’IoT di Tuya, Leroy Merlin sarà in grado di apportare modifiche intelligenti alla sua gamma commerciale e costruire un ecosistema che permetta il miglioramento della casa e della residenza”.

L’azienda cinese serve più di 93 mila clienti, tra cui Energizer, Tcl, Vivitar e Geeni, in oltre 200 paesi e regioni che alimentano settori come l’illuminazione, gli elettrodomestici e le apparecchiature ambientali e di sorveglianza. Con sede centrale a San Jose, California, Tuya ha uffici nella Silicon Valley, Pasadena, Hangzhou e Shenzhen.