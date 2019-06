Così isoleremo anche le fake news

Obiettivo del consorzio Cortexa: diffondere la cultura dell’isolamento termico di qualità.

A partire dalla lotta alle notizie errate, che ostacolano lo sviluppo del sistema cappotto.

Le armi in campo? I manuali di applicazione e una collana dedicata ai falsi miti.

Il Consorzio che riunisce le più importanti aziende del settore dell’isolamento a cappotto in Italia ha definito un nuovo piano d’azione per i prossimi tre anni.

L’obiettivo è quello di sempre: diffondere la cultura dell’isolamento termico di qualità. Il 2019, infatti, ha inaugurato una nuova fase per il Consorzio Cortexa. Se il primo decennio di lavori è servito soprattutto per colmare una lacuna normativa del nostro Paese rispetto al tema del cappotto, per esempio, attraverso la creazione del Manuale di Posa del Sistema a Cappotto, ora il Consorzio ha intrapreso un percorso volto a diffondere le conoscenze acquisite. L’isolamento termico degli edifici, infatti, ha ancora un grande potenziale di sviluppo, sia per le nuove costruzioni, sia soprattutto per le ristrutturazioni. Secondo i dati Enea riferiti al 2018, il 50% del patrimonio abitativo italiano è stato edificato tra il 1946 e il 1981 e corrisponde alla parte più energivora delle abitazioni. Riqualificare questa parte del costruito significa rendere le città più salubri e ci avvicina al raggiungimento degli obiettivi europei per il 2030 sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico, anche perché l’efficienza energetica degli edifici è un tema caldissimo, una vera e propria emergenza.

Siamo più che mai consapevoli del pericolo che l’inquinamento costituisce per la qualità della nostra vita.

Ma quando si tratta di prendere delle scelte per far fronte al problema manca spesso la concretezza e la conoscenza.

Problemi ai quali Cortexa risponde con precise strategie: una, di carattere tecnico, prende forma nelle norme Uni/ TR 11715:2018 e Uni 11716:2018. L’altra, di carattere più squisitamente commerciale, si esplica attraverso un ampliamento dei media e dei target di comunicazione.

Le norme

A giugno 2018 sono state pubblicate le due norme nazionali Uni/TR 11715:2018, relativa alla progettazione e posa del sistema a cappotto, e Uni 11716:2018, dedicata alla qualificazione professionale degli applicatori. Entrambe sono state promosse da Cortexa con lo scopo di massimizzare la qualità dei risultati offerti dal sistema a cappotto, anche attraverso la formazione di una categoria professionale che lavori seguendo il principio della

regola d’arte. Solo con la dovuta attenzione alla qualità, dal progetto ai materiali, e anche alle competenze per la posa corretta dei prodotti si possono raggiungere adeguati livelli di confort e risparmio energetico durevoli nel tempo. Un intervento di risparmio energetico deve resistere al passare degli anni per essere veramente sostenibile per l’ambiente. Queste norme rappresentano una grande opportunità per gli applicatori, che grazie alla

certificazione possono distinguersi qualitativamente dalla concorrenza più improvvisata, ma anche per i privati e le imprese edili, che dispongono così di uno strumento in più per tutelarsi ed essere sicuri di aver affidato i loro progetti nelle mani di professionisti.

Nuovi interlocutori

L’obiettivo sul fronte della comunicazione è chiaro: diventare il principale punto di riferimento per tutti quelli che intendono informarsi correttamente sui sistemi di isolamento termico a cappotto.

La nuova strategia di comunicazione prevede l’utilizzo di strumenti innovativi

al servizio dei progettisti, ma non solo. Cortexa ha individuato due nuove tipologie di interlocutori ai quali rivolgersi con appropriati strumenti e linguaggi: gli applicatori e gli utenti finali.

L’attività di informazione e formazione tecnica del consorzio, a partire dalla sua

fondazione nel 2007, ha già creato una community di oltre 30 mila progettisti registrati che seguono Cortexa per aggiornarsi sui principi del costruire con qualità.

Nel prossimo triennio anche gli applicatori e i privati potranno contare su strumenti pensati per rispondere specificamente alle loro esigenze e ai loro quesiti, soprattutto grazie al digitale.

Come un nuovo sito internet, un blog e aree dedicate ai diversi tipi di utenti.

Lotta alle bufale

Anche il mondo dell’isolamento termico deve fare i conti con le cosiddette «bufale», che se trovano spazio per diffondersi rischiano di compromettere ingiustamente la reputazione del sistema a cappotto. Per questo Cortexa ha sviluppato la Collana Stop ai falsi miti sull’isolamento termico a cappotto, a disposizione di chiunque voglia districarsi nella nebbia dei luoghi comuni.

Per esempio, le pitture isolanti sono un’alternativa al cappotto? I muri di casa smettono di respirare una volta applicato il sistema di isolamento termico? O, ancora, il cappotto serve solo d’inverno? A tutte queste perplessità, Cortexa risponde

impiegando le proprie conoscenze, con un approccio scientifico e professionale.