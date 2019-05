ICFF 2019: il fascino italiano dei sanitari Simas a New York

A New York fino al 22 maggio 2019, Simas è l’unica azienda di sanitari in ceramica presente nella collettiva Ceramics of Italy (stand 2229-2325), organizzata da Confindustria Ceramica e ICE alla 31esima edizione di ICFF, la fiera dedicata ai nuovi trend del design internazionale allestita presso il Jacob K. Javits Convention Center nella Grande Mela.

100% made in Italy, i sanitari Simas sono in grado di conquistare target differenti con prodotti certificati e rigorosamente conformi alle normative. Tra le novità una selezione della nuova collezione Agile e alcune serie evergreen come Lante e Arcade (Arcadia per il mercato del Nord America).

«Quello del Nord America è un mercato che Simas conosce da più di vent’anni e che nel 2018 ha registrato un fatturato di circa 1,5 milioni di euro con una crescita del 50% rispetto al 2017. E questo grazie anche alla partnership dal 2017 con AD Waters, distributore e marketer dei principali brand di arredo bagno e cucine sul territorio, e all’importante deposito di stoccaggio di prodotti in loco per consegne “just in time” al retail», sottolinea Marco Giuliani, nuovo direttore generale di Simas.

L’adeguamento tecnologico dell’intero processo produttivo intrapreso da Simas ha risposto alle richieste di un mercato globale in aumento, che oggi rappresenta il 47% sul fatturato totale (+10% nel 2018), e l’area del Nord America è il primo mercato estero per volumi e fatturato.Cifre in linea con i dati di Confindustria Ceramica secondo cui gli USA importano dall’Italia ceramica sanitaria per ben 15,2 milioni di dollari (10,3 milioni nel 2017).

La vocazione all’internazionalizzazione, l’artigianalità e l’alta tecnologia di lavorazione spingono Simas a puntare verso i mercati mondiali con una produzione garantita dal marchio ‘Ceramics of Italy’, promosso da Confindustria Ceramica. Il processo di espansione sui mercati esteri è comprovato da certificazioni specifiche per un’ampia gamma di prodotti e dall’inserimento nel BIM (Building Information Modelling) per progetti contract e residenziali in Italia e all’estero.