E-commerce, boom per arredamento e food

La corsa agli acquisti online non si ferma. Secondo l’ultima indagine dell’Osservatorio eCommerce B2C-Consorzio Netcomm/School of Management del Politecnico di Milano, nel 2019 gli acquisti in rete degli italiani continueranno a crescere (+15% rispetto al 2018) a quota 31,5 miliardi di euro. I prodotti, grazie a una crescita del +21% saranno pari a 18,2 miliardi, mentre i servizi raggiungeranno i 13,3 miliardi di euro (+7%). E quasi il 40% del totale e-commerce sarà generato da smartphone.

Nessuna novità riguardo al comparto di informatica ed elettronica: grazie a una crescita del 18% e un valore complessivo di oltre 5 miliardi di euro è al top. Bene anche l’abbigliamento (+16%, 3,3 miliardi €). Tra i settori emergenti fanno registrare una decisa crescita ci sono però arredamento & home living (+26%, 1,7 miliardi), e food & grocery (+39%, quasi 1,6 miliardi). Nei servizi, il comparto principale rimane turismo & trasporti (+8%, 10,8 miliardi).

La penetrazione dell’online sugli acquisti retail supera nel 2019 il 7% (6% per i prodotti, 11% per i servizi) e si avvicina lentamente ai tassi a doppia cifra fatti registrare dai principali paesi europei (come Regno Unito, Francia e Germania).

I due trend emergenti

Lo smartphone diventa fondamentale anche della fase di decisione dell’acquisto online. L’analisi di Netcomm in collaborazione con Diennea rivela infatti che e-mail, sms e notifiche via app rappresentano lo strumento più efficace per raggiungere il cliente e fargli fare il primo passo nel processo d’acquisto: il 22% degli acquisti online sono diretta conseguenza di questo strumento di marketing. Il punto vendita fisico mantiene la sua efficacia: la visita in negozio è decisiva per il 18,4% degli acquisti.

Dagli insight raccolti dall’indagine netRetail 2019, lo studio Netcomm effettuato in collaborazione con Kantar, emerge inoltre una crescita della fiducia verso i siti di e-commerce. Gli italiani sono sempre più disponibili a salvare online i propri dati di pagamento per non doverli reinserire in acquisti futuri: il 57% del campione effettua questa scelta se ritiene che il sito di e-commerce sia affidabile.

Il retail, secondo l’analisi, è una delle industrie in cui l’impatto dell’applicazione dell’intelligenza artificiale potrà essere più interessante e immediato, proprio perché in grado di avvicinare anche gli utenti finali, nelle loro abitudini quotidiane, alle nuove frontiere dell’innovazione. Non a caso sono già state adottate soluzioni di AI per migliorare la relazione con i clienti, come lo sviluppo appena iniziato dell’uso dei chatbot. I processi di automazione legati alla filiera logistica, ma anche al machine learning e alle analisi predittive sono elementi decisivi per la creazione e il rafforzamento di una relazione sempre più personalizzata tra i brand e i clienti.