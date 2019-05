A Cesare Ferrero l’ortofrutta di Milano (Sogemi)

Sarà Cesare Ferrero, 54 anni, a guidare, in qualità di presidente, SogeMi nel prossimo triennio. Gli azionisti hanno nominato nelle persone della dottoressa Elena Cioccio e del dottor Alessandro Cremona i membri del consiglio di amministrazione che collaboreranno con Ferrero nella gestione dell’azienda partecipata dal Comune di Milano.

“I prossimi 3 anni saranno dedicati a realizzare il progetto avviato nel precedente mandato: dare concretezza il Piano di riqualificazione dei Mercati all’ingrosso della Città di Milano che come, si sa, consiste nella realizzazione in particolare del nuovo Padiglione Ortofrutta e nella modernizzazione delle piattaforme logistiche per un valore di oltre 100milioni di euro di investimenti su una superficie di 647mila metri quadrati. Entro fine 2019, inizio 2020 è previsto l’avvio dei lavori che saranno completati entro il 2021”, ha detto Ferrero.

Ferrero sarà affiancato da due nuovi consiglieri di amministrazione: Elena Maria Letizia Ciocio, laurea in giurisprudenza, imprenditrice e vicepresidente dell’Associazione Grossisti ortofrutticoli, e Alessandro Cremona, laurea in fisica, imprenditore e presidente del consiglio di amministrazione di Goldmann & Partners, società di progettazione e consulenza strategia.