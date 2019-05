Kampa apre a Merano un Centro per progettare abitazioni sostenibili

Il Centro di Innovazione del Costruire ed Abitare Kampa K2, attivo dal 2018 a Merano apre le porte ai privati e progettisti che vogliono realizzare abitazioni sostenibili. Sono quelle che seguono la filosofia della CasaZero Kampa, cioè un’abitazione in grado di soddisfare i requisiti di sostenibilità che dal 2020 saranno imposti dalle normative europee per i nuovi edifici, che dovranno consumare all’incirca la stessa quantità di energia che sono in grado di produrre autonomamente e esclusivamente da energia elettrica, proveniente anche da fonti rinnovabili.

Il sistema Multitec

Il cuore di ogni casa Kampa è la tecnologia del Sistema Parete Multitec, che comprende pareti prefabbricate in legno complete di materiale isolante completamente privo di polistirolo, che per l’involucro esterno sono abbinabili a una facciata ventilata personalizzabile. Questo sistema viene assemblato direttamente in cantiere in tempi sorprendentemente brevi e permette di raggiungere un’elevata efficienza energetica e, di conseguenza, un livello di confort abitativo tipico di una casa passiva.

Kampa è in grado di realizzare l’abitazione sostenibile a 360 gradi: dall’involucro esterno ed interno, il tetto, l’impiantistica (che comprende la ventilazione meccanica controllata, sistema fotovoltaico per la copertura completo di batterie per l’accumulo di energia, l’impianto di riscaldamento/raffrescamento), i serramenti, l’arredobagno, fino alla cucina compresi gli elettrodomestici. Tutti questi elementi, forniti da aziende partner selezionate, vengono scelti con cura dall’azienda per le proprie caratteristiche di efficienza energetica, e concorrono a realizzare una casa con un fabbisogno energetico annuo mediamente inferiore a 6000 kWh.

Ridurre i consumi

Marco Manoli, direttore marketing e vendite di Kampa in Italia, ha spiegato il motivo di questa scelta: “Dedichiamo una grande attenzione a tutti i fattori che possono contribuire a ridurre i consumi: una coibentazione con valori prestazionali tipici di una casa passiva, efficienti tecnologie di riscaldamento e raffrescamento senza l’utilizzo di combustibili fossili, elettrodomestici con l’etichetta di efficienza energetica A++ o A+++ e illuminazione a Led. La CasaZero Campa offre al cliente privato la possibilità di contribuire alla rivoluzione energetica, consumando direttamente l’energia autoprodotta”.

Il Centro di Innovazione del Costruire Kampa K2 di Merano, non è solo un centro di progettazione, ma anche un vero e proprio showroom nel quale il cliente e/o il progettista può recarsi per toccare con mano la qualità e l’offerta dell’azienda. Il Centro dispone, infatti, di un’area espositiva di 1.200 metri quadri, adiacente alla palazzina uffici, che ospita al suo interno alcune tipologie di case in legno che il cliente può sperimentare e conoscere per decidere come realizzare la propria casa nei minimi dettagli. Ma non solo: il cliente nella sede Kampa può già vivere il benessere che si percepisce all’interno di una CasaZero, perché il centro stesso è stato costruito seguendo questa filosofia.

Sistemi in legno

Il Centro Kampa K2 è stato realizzato nel 2018 in seguito all’acquisizione da parte del gruppo tedesco con sede ad Aalen-Waldhausen, della Haus Idea di Merano, che aveva già utilizzato i suoi sistemi costruttivi in legno per realizzare oltre 400 case in Italia. L’acquisizione ha segnato anche l’apertura di Kampa Italia, aprendo le porte del mercato italiano al Gruppo. Josef Haas, proprietario del Gruppo, è convinto che il futuro dell’edilizia risieda nella sostenibilità e, di conseguenza, nel ruolo sempre più da protagonista del legno nei sistemi costruttivi, grazie alle sue proprietà intrinsecamente naturali e ecologiche: “Costruiamo case unifamiliari e edifici funzionali in legno, a bilancio energetico positivo, curando ogni singolo aspetto ed esigenza del cliente: è questa la leva vincente del successo dell’azienda, sia in Italia che a livello internazionale. Siamo soddisfatti di questi risultati, ma manteniamo i piedi per terra per garantire una crescita costante con obiettivi sempre più ambiziosi”.