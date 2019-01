Per le costruzioni un 2018 in altalena

Costruzioni in altalena. A piccoli progressi si alternano passi indietro e viceversa. L’Istat, dopo la flessione registrata ad ottobre, per novembre 2018 ha stimato un contenuto aumento (+0,2%) dell’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni. Nella media del trimestre settembre-novembre la produzione nelle costruzioni è però diminuita dello 0,7% rispetto al trimestre giugno-agosto. Sia l’indice grezzo, sia l’indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 come a novembre 2017) mostrano una flessione dello 0,1% rispetto a novembre 2017. Se si considera la media dei primi 11 mesi del 2018 nel confronto con lo stesso periodo del 2017 c’è però una moderata crescita, con un aumento dell’1,6% per l’indice grezzo e dell’1,0% per l’indice corretto per gli effetti di calendario. Un andamento incerto che al momento non sembra essere differente per il 2019.