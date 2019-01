Wienerberger si presenta a Klimahouse 2019 con le sue più innovative e performanti soluzioni per il comfort abitativo e l’efficienza termica e acustica (Stand B10/24).

Isolamento acustico: Porotherm BIO MOD Sonico

I rumori molesti sono la principale fonte di disagio tra le mura domestiche. Per l’isolamento acustico delle pareti divisorie Wienerberger ha messo a punto il monoblocco Porotherm BIO MOD Sonico. Grazie alla sua elevata massa superficiale, abbinata a una bassa percentuale di foratura (35%), Porotherm BIO MOD Sonico è in grado di garantire, con un’unica posa, un valore fonoisolante di 58 dB, superando di quasi il 20% il valore minimo di 50 dB imposto dalla normativa di riferimento (DPCM 5/12/97).

Dal punto di vista termico, inoltre, Porotherm BIO MOD Sonico offre una trasmittanza termica tra unità immobiliari inferiore a 0,80 W/m2k. L’abbinamento tra prestazioni acustiche e termiche non rende necessaria la costruzione di doppie pareti tra le unità abitative, riducendo il tutto a un’unica semplice posa.

Soluzioni in laterizio per il risparmio energetico

Altra soluzione innovativa per il risparmio energetico è Porotherm BIO PLAN 45 T-0,09 di Wienerberger, blocco rettificato che combina la tecnologia della rettifica a quella dei setti sottili. Con questo blocco è possibile realizzare giunti di malta di appena 1 mm, eliminando completamente il ponte termico e riducendo i tempi di posa. I setti sottili permettono di aumentare le file dei fori e la percentuale di foratura, migliorando così le prestazioni energetiche. Ideale per edifici ad alte prestazioni energetiche e Nzeb, Porotherm BIO PLAN 45 T-0,09 ha una trasmittanza U pari a 0,19 W/mqK e una conducibilità termica λ di 0,09 W/mK.

Sempre per gli Edifici a Energia quasi Zero (Nzeb) Wienerberger ha messo a punto Porotherm PLANA+ che unisce in un unico blocco rettificato le peculiarità e le qualità del laterizio alle proprietà termiche della lana di roccia, assicurando elevati valori di isolamento termico. Un sistema che permette di realizzare murature massive e di grande inerzia termica, senza che si renda necessaria l’applicazione di ulteriori strati di coibentazione sulle facciate.

Il cappotto in laterizio Porotherm Revolution

Per la riqualificazione energetica e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente c’è Porotherm Revolution, il primo cappotto in laterizio unisce in un unico prodotto i vantaggi dei materiali isolanti con quelli del laterizio.

La struttura porosa del laterizio unita all’anima isolante e all’alta traspirabilità della lana di roccia o della perlite consente l’autoregolazione dell’umidità all’interno della parete, assicurando un microclima confortevole e salubre all’interno degli edifici. Una tramezza innovativa, ideata specificatamente per gli interventi di riqualificazione al fine di migliorare le performance energetiche dell’edificio e garantire un elevato comfort abitativo.