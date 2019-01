I bilanci dell’intero settore delle costruzioni analizzati per scoprire lo stato di salute dei maggiori protagonisti sul mercato. È online, per gli abbonati, I Bilanci delle Costruzioni 2018, allegato al numero della rivista YouTrade di Virginia Gambino Editore. Il valore del fatturato cumulato di queste società raggiunge quasi i 56 miliardi di euro. La realtà dei comparti in esame risulta estremamente variegata e composta da società di grandi e a volte grandissime dimensioni, assieme ad aziende medie e medio-piccole e, soprattutto, a una miriade di piccole e micro imprese.

La aziende sono suddivise e analizzate rispetto a quattro settori principali di riferimento. Quello a maggiore numerosità, ma soprattutto per dimensione cumulata del fatturato è relativo alle industrie produttrici di materiali, sistemi e componenti, che con oltre 28 miliardi di euro di fatturato complessivo rappresenta quasi il 51% del valore dei bilanci analizzati. I distributori di materiali, ossia le società che commercializzano materiali edili, idrotermosanitari ed elettrici, sono invece 629.

L’analisi comprende anche società di progettazione e ingegneria e imprese di costruzioni. Insomma, si tratta di uno strumento di lavoro esclusivo e insostituibile. I Bilanci delle Costruzioni è disponibile per gli abbonati a YouTrade.