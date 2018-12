Leroy Merlin accelera sui servizi con un nuovo showroom in Abruzzo

La marcia della Grande distribuzione continua. Leroy Merlin ha inaugurato un nuovo showroom a pochi passi dal punto vendita di San Giovanni Teatino, comune in provincia di Chieti, Abruzzo. Il concept dello showroom comprende quattro diverse macro aree di ispirazione: bagno, cucina, piastrelle e parquet, porte e finestre. Inoltre, per valorizzare l’esperienza di acquisto e favorire l’approccio personalizzato verso ogni cliente, chi lo desidera potrà avvalersi della consulenza di un team specializzato composto da architetti e designer per la progettazione degli ambienti, consulenti di vendita per la scelta dei prodotti in funzione delle specifiche esigenze, artigiani qualificati per una posa a regola d’arte. La nuova apertura si è tradotta anche in nove assunzioni per completare il team a lavoro nello show room e altre cinque per sostituire quanti sono passati dal negozio allo show room.

Il nuovo punto vendita è sviluppato su una superficie di 2 mila metri quadri, con oltre 150 modelli di mobili e più di 120 modelli di box doccia alla cucina, rivestimenti, piastrelle, laminati e parquet, fino ai serramenti con oltre 500 proposte di porte interne e 100 modelli di finestre.

Un altro aspetto innovativo è caratterizzato dall’Agorà: la parte centrale dello showroom, uno spazio multifunzionale che da un lato offre un’area dedicata ai servizi e alla consulenza, mentre dall’altro presenta una zona relax progettata per accogliere il cliente, che può programmare con anticipo un appuntamento con i consulenti avendo accesso diretto ai loro numeri di telefono.

«Lo show room ci consentirà di offrire un servizio su misura ai nostri clienti e di rispondere alle esigenze non solo del cliente privato ma anche dello small business, quindi dei gestori di piccole imprese commerciali che vogliono rinnovare i locali della loro attività», commenta Luca D’Agostino, direttore del negozio di Leroy Merlin a San Giovanni Teatino. «Con oltre 420 mila metri quadri di pavimenti e rivestimenti disponibili subito e una vasta offerta di prodotti e servizi riferiti al bagno, alla cucina e ai serramenti siamo sicuri di poter offrire la migliore soluzione per ogni esigenza».

Punto di forza del nuovo show room sono i servizi grazie al mix di competenze messe a disposizione dal team specializzato pronto a offrire una ristrutturazione totale del bagno in solo otto giorni con assistenza completa, una garanzia di 25 anni per le cucine progettate insieme, un’ampia esposizione di prodotti disponibili subito e tante ambientazioni a cui ispirarti per realizzare la casa che vuoi al prezzo che vuoi. Il finanziamento a tasso zero in 20 rate (per ordini superiori ai 500 euro) e il sopralluogo gratuito fino al 20 febbraio 2019, completano l’offerta insieme al regalo della Carta Idea Premium.