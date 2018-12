Da Fassi un sistema che trasforma la gru-camion in un robot telecomandato

Un uomo cammina attraverso una strada sterrata all’interno di un grande cantiere all’aperto. Dietro di lui, a pochi metri, lo segue un enorme camion. Sopra il camion è installata una poderosa gru. Qualcosa di strano? Sì: alla guida del grande automezzo non c’è nessuno: avanza da solo. E non c’è nessuno neppure accanto alla gru. Eppure il camion ad un tratto si ferma come per incantesimo. Il braccio della gru si allunga, si gira, e inizia a lavorare.

Il miracolo si chiama Fassi Fx Link. È un sistema all’avanguardia, brevettato e implementato dall’azienda bergamasca assieme a Volvo Trucks Italia. Con il costruttore svedese, infatti, Fassi ha studiato un raffinato sistema di controllo e comando integrato per far muovere il complesso camion-gru come un gigantesco robot. Che è teleguidato a terra dall’operatore. «Questo sistema ha molti vantaggi: permette di ottimizzare l’intervento con un solo autista-operatore alla gru, con un ovvio risparmio di costi per l’azienda», spiega Rossano Ceresoli, direttore tecnico di Fassi. «Ma non solo: ha un impatto positivo anche per altri aspetti. Per esempio, maggiore sicurezza nella manovra».

Lo spostamento del mezzo, che non può superare i 10 chilometri orari per questioni di sicurezza, e il movimento del braccio meccanico della gru viene comandato attraverso un pannello nelle mani dell’operatore. Um sistema operativo espresso in icone facilita la comprensione e l’utilizzo del software di controllo, che interagisce anche con il cruscotto del camion.

Normalmente, spiegano a Fassi, tra veicolo e gru sono montate numerose connessioni analogiche che riguardano varie funzioni. Per esempio, il dispositivo di monitoraggio gru Cpm in cabina, la regolazione del regime giri motore, lo spegnimento e l’accensione dello stesso. Con FX-Link una sola connessione Can-Bus sostituisce la complessità del collegamento di molteplici cavi. Risultato: con il telecomando del sistema introdotto da Fassi sono disponibili lo spegnimento e l’accensione dell’autocarro, la regolazione del regime del motore, l’accensione dei fari e di altri indicatori luminosi, l’attivazione del clacson. Sempre da terra, l’operatore può visualizzare le informazioni provenienti dall’autocarro: livello e consumo di carburante, la tensione della batteria, stato della presa di forza, regime dei giri motore, stato del freno di stazionamento, il carico sugli assali, gli allarmi e avvisi dal veicolo, lo stato delle sospensioni pneumatiche, la configurazione degli assali dell’autocarro.

Il sistema sarà disponibile in tutto il mondo e, a richiesta, può essere abbinato anche a sistemi di gru già utilizzate. Ma, naturalmente, non sempre questa soluzione può essere conveniente.