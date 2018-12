È Living Coral il colore Pantone dell’anno 2019

È il 16-1546 Living Coral il colore Pantone dell’anno 2019, nuance corallo dalle sfumature dorate, dalla natura coinvolgente che incoraggia la convivialità e attività spensierate e rilassate. Living Coral simboleggia l’innato bisogno di ottimismo e il desiderio umano di esperienze ludiche, una realtà a misura d’uomo che dona un senso di calore, benessere e protezione. Allo stesso tempo, il colore del corallo ci sorprende ed ipnotizza con il suo effetto vivacizzante ed effervescente. Nuance molto presente anche nei social media e nel web, Living Coral è naturalmente al centro del nostro ecosistema cromatico come fonte di nutrimento per l’anima e ispirazione per connessioni e nuove esperienze.

MaxMeyer, Collection Inspired by Pantone

L’annuncio del colore 2019 si inserisce anche nell’ambito della rinnovata partnership tra Pantone e MaxMeyer, il brand del Gruppo Cromology conosciuto nel settore delle pitture, smalti e decorativi per interni in Italia. «MaxMeyer continuerà a produrre e commercializzare in esclusiva per il mercato italiano la collezione di pitture e smalti ispirata ai colori Pantone – MaxMeyer, Collection Inspired by Pantone – distribuita unicamente mediante i punti vendita Leroy Merlin. Siamo orgogliosi di questa partnership e certi che la condivisione delle competenze sul colore che entrambe le aziende coltivano da sempre possa garantire ai nostri clienti delle soluzioni sempre più interessanti», spiega Giovanna Mollis, Marketing Manager DIY Cromology Italia.

La pittura MaxMeyer, Collection Inspired by Pantone, si contraddistingue per l’elevato potere coprente e per il suo effetto opaco e vellutato ed è applicabile su superfici interne con una sola mano di prodotto.

Lo smalto satinato MaxMeyer, Collection Inspired by Pantone, inodore, pronto all’uso e disponibile nel formato 0,5 L, è indicato per la protezione e la decorazione di supporti in ferro, lamiera zincata, plastica, legno ed altri supporti difficili, sia in interno che in esterno.

MaxMeyer, Collection Inspired by Pantone: gli abbinamenti cromatici suggeriti.

Come abbinare il colore Living Coral

Colore flessibile e vivace, Living Coral si presta per numerosissimi abbinamenti.

Per l’interior design Pantone e MaxMeyer suggeriscono in particolare la palette Under The Sea, che include diversi toni del mare – blu, verde, celeste – del verde e del giallo, disponibili in varie nuance nella collezione MaxMeyer, Collection Inspired by Pantone. In base ai propri gusti, si potranno determinare i pesi e la presenza dei vari colori impiegando non solo la pittura, ma anche giocando con la selezione di accessori: tendaggi, tovaglie, cuscini, vasi, cornici potranno interpretare gli abbinamenti suggeriti con le palette. Gli smalti della linea MaxMeyer Collection Inspired by Pantone potranno essere impiegati per decorare elementi in vari materiali, quali metalli e legno.