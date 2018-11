C’era da attendersi una folta partecipazione a un evento che, in esclusiva, prometteva un’analisi approfondita del mercato dell’edilizia, della produzione alla distribuzione. E così è stato. L’appuntamento di YouTrade Academy organizzato da Virginia Gambino Editore nello spazio di iLab a Bergamo, però, aveva in programma anche altro: la consegna degli ambiti YouTrade Awards, i riconoscimenti alle cinque imprese del commercio edile che si sono distinte nella loro categoria. Ecco, dunque, i premiati da Virginia Gambino al termine delle relazioni: Zanutta per la categoria Best Revenues, azienda che si è classificata al primo posto per ricavi nel 2017. Per la categoria Best revenues Performances è stata premiata BigMat Spaberg, per la migliore capacità di incrementare il fatturato. La Boscolo Bielo Ivano, invece, ha ricevuto la targa che attesta il primo posto per Best Ros (Return on sale), cioè il migliore rapporto tra risultato netto e vendite, mentre Raminelli ha guadagnato l’assegnazione per il Best Roe (Return on equity), cioè il migliore profitto rispetto al capitale impiegato. Infine, Eternedile ha ricevuto la targa per la categoria Best Strategy, per la capacità di crescere grazie alle scelte di mercato.

Come accennato, prima della premiazione YouTrade Academy ha incollato i partecipanti ai dati sulla congiuntura della filiera delle costruzioni, con un’anteprima sui bilanci di 1.100 aziende analizzati dal Centro studi YouTrade, dati che saranno poi pubblicati su I Bilanci delle Costruzioni, supplemento al prossimo numero di YouTrade, rivista leader del settore della distribuzione edile.

Non solo: come da programma, c’è stato spazio anche per uno sguardo ai trend del futuro digitale con Pierpaolo Cagnani, della società di consulenza IXL Center, e di riscoprire la centralità per le imprese di uno strumento apparentemente tradizionale, come il catalogo illustrato, come ha ben spiegato Luisa Ciocci. A dimostrazione che YouTrade Academy non è esclusivamente un momento di formazione teorica, ma anche un incontro da cui scaturiscono suggerimenti pratici per competere sul mercato.

Guarda la fotogallery completa: