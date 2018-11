TeMa vara la nuova divisione Interior Solution

TeMa (Technologies and Material) ha presentato in anteprima la nuova divisione Interior Solution, dedicata alle soluzioni di edilizia per gli interni con prodotti e sistemi in grado di garantire le massime performance estetiche e funzionali. Erano presenti all’incontro una selezione dei principali attori della distribuzione edile del Nord Est, territorio in cui affonda le sue radici il gruppo, divenuto ormai una realtà internazionale con sistemi produttivi in Italia, Spagna, Turchia, Russia, Romania e Nord America.

«Oggi TeMa possiede sei stabilimenti produttivi, per un totale di 17mila metri quadri coperti, che servono 60 Paesi. Vogliamo localizzarci nei mercati con le nostre tecnologie produttive specializzate nello sviluppo di membrane, prodotti per l’impermeabilizzazione, pannelli leggeri, geogriglie di rinforzo, e il riciclaggio della plastica. A breve partiremo anche con la produzione di georeti romboidali», ha raccontato ai presenti il Ceo, Nicola Busatta. «L’azienda è divisa in diverse business unit, a cui si è di recente aggiunta la divisione Interior. Questa divisione è nata cinque-sei anni fa nell’ambito di un’attività di ricerca e sviluppo nell’ambito del drenaggio per un cliente terzo. Abbiamo investito molto tempo e risorse e, dopo 20 mila test di strappo, abbiamo creato il primo prodotto, usato come disaccoppiamento. Da lì sono nati altri prodotti andati a confluire nella nuova business unit Interior Solutions».

TeMa Interior Solution è la divisione dedicata a soluzioni di edilizia per gli interni con sistemi studiati per impermeabilizzazioni di bagni e docce, pavimentazioni esterne ed interne e sistemi per terrazze e balconi. «Attualmente abbiamo a disposizione una forza vendita di venti persone dedicate al Nord Italia, poi ci sposteremo anche verso il Sud. Oltre ai prodotti vogliamo promuovere un percorso di formazione in partnership con le rivendite», ha commentato Enrico Goldoni, il responsabile commerciale Italia. «Abbiamo creato un insieme di prodotti in grado di soddisfare le richieste del mercato. Credo che i distributori saranno orgogliosi di collaborare con noi, per essere vincenti insieme».