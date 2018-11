Al via il Solar Decathlon 2018 di Dubai: in gara anche l’Italia

Avviato a Dubai il Solar Decathlon Middle East 2018, la competizione internazionale per la progettazione e realizzazione in scala reale il miglior prototipo di abitazione sostenibile ed energeticamente autosufficiente. Presente anche l’Italia con l’Università Sapienza di Roma che partecipa con LC&Partners Project Management & Engineering con il prototipo di abitazione Solar House ReStart4Smart.

Trasportata dal Centro CEFME-CTP di Pomezia (Roma) a Dubai, la Solar House ReStart4Smart verrà valutata da una giuria internazionale sulla base di dieci contest: la qualità architettonica, il sistema costruttivo, l’efficienza energetica, il comfort interno, la funzionalità delle apparecchiature, l’integrazione con la mobilità elettrica, la sostenibilità ambientale, l’uso della vegetazione, l’innovazione tecnologica e l’efficacia nella comunicazione.

Perfettamente funzionante, la Solar House ReStart4Smart mostra le più avanzate tecnologie per la progettazione e la costruzione di un’abitazione sostenibile in grado di rispondere alle esigenze di efficienza, funzionalità, comfort ed economicità proprie dell’architettura del XXI secolo. Una casa smart, sostenibile e del tutto autonoma, che punterà su “shape, envelope, systems e people”.

Solar Decathlon Middle East 2018

Organizzata da Dubai Water and Electricity Authority (DEWA) in collaborazione con il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti d’America (DOE), il Solar Decathlon Middle East 2018 è la prima edizione ad avere luogo nel Medio Oriente.

La sfida lanciata alle Università di tutto il mondo è quella di progettare e realizzare – in un contesto accademico, e per un periodo di due anni – un prototipo di abitazione di circa 100 mq con il sole come unica fonte di energia, di testarne l’efficienza e la qualità ambientale per un periodo di un mese in un sito appositamente dedicato.

Creato su iniziativa del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti nel 2002, il Solar Decathlon è un concorso biennale internazionale di architettura, design, progettazione e ingegneria, che mira a sviluppare l’innovazione e la trasmissione della conoscenza e della ricerca nel campo delle energie rinnovabili e dell’architettura sostenibile.

I 22 team universitari in gara, provenienti da 16 diversi paesi del mondo, sono stati selezionati da una giuria internazionale all’interno in una rosa di oltre 60 candidature a seguito di un rigoroso processo di technical review durato oltre 3 mesi.

La cerimonia di chiusura e premiazione si svolgerà il 28 novembre 2018.