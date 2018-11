Intriganti giochi ottici e toni pastello per Pat di Fap ceramiche

Intriganti giochi ottici per Pat, la nuova collezione in pasta bianca di Fap ceramiche per rivestimenti contemporanei caratterizzati da delicati toni pastello e un design sofisticato.

Il grafismo pixelato di Pat, che ricorda un raffinato tessuto, diventa potenza grafica grazie ai colori pastello Grey, Sky, White, Rose, Beige, Ecru, Chocolate. Una trama più ampia caratterizza invece Deco Black e Deco Blue, due texture originali che creano un accattivante contrasto cromatico Bianco/Nero e Bianco/Blu.

La nuova serie, disponibile nel formato 30,5×91,5 cm rettificato, può essere arricchita con dettagli unici quali l’inserto Pixel, in cui piccole scintille creano sulla parete intriganti giochi on/off, e il Listello Jewel, costituito da segni graffianti dalla superficie riflettente che conferiscono unicità agli spazi.

Per chi ama il fascino dell’arte musiva, tre soluzioni nel formato 30,5×30,5 cm: Mosaico con micro tessere quadrate che esaltano le superfici grazie a pattern dall’estetica unica; Mosaico Triangolo che conferisce alla parete inediti effetti geometrici; infine, l’esclusivo Mosaico Slash che nasce dal gioco armonico delle trame di Pat e Deco proposte in tessere triangolari e quadrate.

Pat, con il suo codice estetico all’insegna della leggerezza, è indirizzata sia ad ambienti residenziali sia commerciali ed è completata da interessanti soluzioni architettoniche e decorative che stimolano la creatività quali le bacchette in metallo nelle versioni Cromo Black, Satinato Black, Cromo Silver, Satinato Silver (tutte nel formato 1,5×91,5 cm) e Satinato Orange (0,5×91,5 cm) e pezzi speciali per curare gli spazi in ogni minimo dettaglio.