Ceramiche Refin: ecco il “Total Experience Concept” del progetto Giardino

Si chiama Giardino ed è una delle ultime novità firmate Ceramiche Refin. Il progetto, format pilota del progetto Total Experience Concept pensato per il mondo dell’Hospitality e del Retail, coniuga le contemporanee tendenze del green e dell’healthy food con materiali fortemente innovativi per offrire soluzioni personalizzate realizzate chiavi in mano sulle esigenze della clientela.

Il grès porcellanato in grande formato trova così la sua collocazione ideale in progetti di ambito contract esclusivi attraverso la realizzazione di soluzioni completamente coordinate, frutto di un lavoro che coniuga gli aspetti stilistici con quelli tecnici.

Le superfici ceramiche Refin vengono esaltate in rivestimenti decorati con pattern e grafiche uniche che si sviluppano anche sugli elementi di arredo, dagli esclusivi imbottiti, ai tavoli, a tutti i complementi ed accessori, dando l’opportunità ai progettisti di rappresentare la propria personalità creativa in concept che la esprimono nella loro completezza.

Le lastre customizzate sono realizzabili su progetto, anche in tirature limitate, per rispondere alle più svariate esigenze di personalizzazione.

Il progetto Giardino è stato presentato in anteprima a Cersaie 2018. Nello stand ideato da Refin in collaborazione con Adriani & Rossi e il supporto tecnico di Montbel, il progetto Giardino ha proposto ai visitatori una vera esperienza multisensoriale che ha coinvolto la vista, il gusto, l’olfatto e il tatto, in un concept di spazio commerciale completamente nuovo, pensato per stupire e per stimolare la domanda del pubblico più evoluto.