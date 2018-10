Total Folia, il nuovo bio lubrificante per chi lavora metalli

Non non vuole dire solo benzina. La branch italiana del colosso francese ha presentato un prodotto dedicato a chi utilizza strumenti di lavoro meccanici: Total Folia, prodotto dedicato in particolare a chi lavora in metalli, come i lattonieri. Si tratta di un fluido bio-derivato privo di oli minerali ed emulsionanti, con elevate proprietà di raffreddamento e lubrificazione. L’olio lubrificante garantisce vantaggi in termini di produttività: riduce le pause nel processo di lavorazione, assicura una maggiore durata dell’utensile e, quindi, permette di diminuire i costi operativi. I costi per gli utensili nei processi di lavorazione industriale, infatti, rappresentano una componente significativa dei costi operativi e poiché Total Folia consente di raggiungere temperature elevate, la resistenza dell’utensile e la sua durata di vita naturale aumentano.

Il colosso transalpino dei carburanti sottolinea, inoltre, i benefici per la salute: Total Folia è un bio-derivato, elimina le emissione di odori e di fumi grazie all’alta potenza di raffreddamento, non provoca irritazioni della pelle in quanto non contiene oli minerali, le operazioni e lo spazio di lavoro risultano più puliti. Inoltre, offre vantaggi per la sicurezza: permette di limitare le unità di conservazione delle scorte, non rende i pavimenti scivolosi e non li macchia, così come le stesse componenti riducono i rischi di pericolo. Infine, ultimo ma non meno importante, garantisce benefici ambientali: la lunga durata del fluido, lo rende ancor meno nocivo per l’ambiente; per il trattamento dei rifiuti vengono applicati i normali criteri riguardanti lo smaltimento dei bio-derivati.