Torggler Hybrid Adhesive: la forza del poliuretano e la versatilità dei siliconi

Torggler Chimica presenta la nuova linea Hybrid Adhesive, adesivi a base di polimeri ibridi ad alte prestazioni che uniscono la forza del poliuretano alla versatilità dei siliconi.

Gli adesivi della linea Hybrid Adhesive vengono realizzati facendo terminare un polimero poliuretanico con un silano (proveniente dalla chimica dei siliconi). Questo garantisce grande versatilità (interno/esterno), adesione su quasi tutti i sottofondi (anche umidi) e un minore rischio per la salute dell’applicatore.

La linea si compone di tre differenti prodotti:

– Hybrid Adhesive – General Use: sigillante non strutturale per elementi di facciata (tipo F-EXT-INT-CC 25HM) secondo EN 15651-1, anche all’esterno e con climi freddi; camminamenti pedonali (tipo PW-EXT-INT-CC 25 HM) secondo EN 15651-4 anche all’esterno e con climi freddi; impieghi sanitari (tipo XS) secondo EN 15651-3. Colore: bianco/verniciabili

– Hybrid Adhesive – Invisible: sigillante non strutturale per elementi di facciata (tipo F-INT) secondo EN 15651-1. Colore: trasparente-cristallino/verniciabile

– Hybrid Adhesive – Strong: sigillante ad elevata resistenza meccanica. Colore: trasparente-cristallino/verniciabile

Hybrid Adhesive Torggler: i vantaggi

I nuovi adesivi a base di polimeri ibridi Hybrid Adhesive di Torggler Chimica hanno diversi vantaggi:

– Elevata resistenza meccanica e alto modulo elastico: si prestano come collanti soprattutto per elementi soggetti a vibrazione

– Buona adesione su gran parte dei supporti senza bisogno di un primer

– Verniciabili con prodotti all’acqua o con altre tipologie di pitture

– Non ritirano e non rigonfiano

– Privi di isocianati, solventi e siliconi

– Non producono sostanze che possono corrompere i supporti metallici

– Non sviluppano odori fastidiosi

– Non soffrono l’umidità dei supporti in fase di applicazione (General Use e Strong)

– Non macchiano gli specchi (Invisible)