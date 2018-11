La finestra DXW Fakro vince il premio Iconic Awards 2018

La finestra calpestabile per tetti piatti DXW Fakro è stata insignita del premio Iconic Awards 2018: Innovative Architecture – Best of Best, uno dei più noti contest internazionali indipendenti di design organizzato dal German Design Council. La giuria, costituita da esponenti di spicco del settore architettura, interior design e brand communication, ha selezionato la finestra per tetti piatti DXW Fakro per la sua personalità d’avanguardia.

In virtù della sua costruzione rinforzata, del rivestimento antiscivolo e del vetro esterno laminato, la finestra DXW è la soluzione ideale per tetti piatti che vengano utilizzati anche come terrazze: su questa finestra è infatti possibile camminare liberamente e in totale sicurezza.

Questo serramento offre inoltre una luminosità d’eccezione, grazie ai profili appositamente progettati che danno spazio a una superficie vetrata molto ampia, ed elevati parametri termoisolanti grazie al doppio vetrocamera realizzato mediante un sofisticato sistema di incollaggio dei vetri e contraddistinto da un coefficiente di trasmittanza termica pari a 0,70W/m².

Proposto in otto dimensioni standard (nei limiti da 60×60 a 120×120), il nuovo modello è contraddistinto da un telaio con profili multicamera in PVC e inserti di materiale termoisolante. Altamente resistenti agli acidi e caratterizzati da un basso assorbimento di umidità, tali profili fanno sì che questo serramento possa essere installato in qualsiasi vano.

“L’innovazione è insita nel DNA di Fakro ed è uno dei driver fondamentali che, ogni giorno, ci spingono a sviluppare soluzioni sempre più performanti. Questo premio evidenzia il riconoscimento del nostro impegno da parte di un pubblico internazionale e ci sprona così a perseguire ancora maggiormente l’obiettivo dell’evoluzione continua”, ha commentato Sławomir Gawlik, Direttore Marketing di Fakro Group.

Secondo player nel settore delle finestre da tetto, con al suo attivo 16 società di distribuzione, 12 stabilimenti produttivi e oltre 3300 dipendenti, il Gruppo Fakro detiene il 15% circa delle quote del mercato a livello globale.