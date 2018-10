Più sicurezza con l’High Security Line di Hormann

Per proteggere aree sensibili come edifici governativi, aeroporti, piazze, Hörmann presenta la High Security Line, speciale linea di soluzioni per il controllo veicolare degli accessi. Da oggi accanto a dissuasori, barriere a movimento verticale e tyre killer, l’azienda mette in campo anche i suoi road blocker dalle prestazioni superiori, in grado di resistere ad energie d’urto estremamente elevate.

Indicati in prossimità di entrate e uscite ampie fino a 6 metri, i road blocker High Security Line di Hörmann sono progettati nei centri ricerca e sviluppo, dove un team di qualificati ingegneri operano quotidianamente per individuare le soluzioni più sicure e performanti. Questi road bocker sono prodotti in stabilimenti altamente specializzati e proposti nelle varianti 500 e 1000, in base all’altezza del brandeggio. In versione SF, il road blocker 500 Hörmann può essere montato anche su pavimentazione finita in quanto non richiede lavori di scavo.

Dotate di una robustezza da primato, queste soluzioni possono essere utilizzate nei contesti più sensibili in quanto sono in grado di resistere ad energie d’urto fino a 80 km/h per un autocarro da 7,5 tonnellate di peso.

Come i dissuasori e le barriere a movimento verticale della High Security Line, i road blocker Hörmann sono certificati mediante crash test eseguiti da istituti di verifica accreditati per il conferimento dell’omologazione ufficiale e riconosciuti a livello mondiale.