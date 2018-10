Eclisse illumina di novità il nuovo showroom a Milano

È ispirato a Wenzel Jamnitzer: orafo, artista e incisore del Cinquecento attivo a Norimberga, il nuovo allestimento dello showroom Eclisse a Milano. Situato in Via Molino delle Armi, nel cuore del distretto milanese del design, lo spazio è studiato nei minimi particolari, in collaborazione con aziende di arredamento e illuminotecnica.

Eclisse, azienda specializzata nel mondo delle finiture, mette così in risalto non solo la capacità tecnica della sua offerta, ma anche il contesto in cui i controtelai possono essere inseriti. Non a caso il progetto estetico dello spazio è stato battezzato Beautiful Technique, per sottolineare il connubio tra esperienza artigianale e ricerca tecnica che si sintetizza nella offerta di Eclisse. I controtelai, insomma, ricevono un palcoscenico commisurato alla loro qualità.

Lo showroom si rivolge a al mondo della progettazione, ma si propone anche come contenitore di progetti e idee, perché lo spazio può accogliere non solo i clienti di Eclisse, ma anche attività di formazione per architetti ed interior designer. Lo showroom Eclisse Milano è stato anche il primo spazio espositivo per le soluzioni scorrevoli a scomparsa sul territorio italiano. L’azienda ha aperto anche altri showroom monomarca a Perugia e Pescara in Italia, Praga, Monaco di Baviera e Londra all’estero.