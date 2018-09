In Finlandia gli studenti hanno il permesso di copiare. Perché anche utilizzare modelli di successo è un insegnamento utile. La stessa filosofia, cioè iniziare utilizzando schemi e soluzioni altrui, è stata la chiave del successo di molte grandi aziende. Perché, allora, non dovrebbe funzionare con la distribuzione di materiali edili? Partendo da questa considerazione, con la certezza di stuzzicare la curiosità dei propri lettori, il nuovo numero di YouTrade pubblica una lunga e dettagliata inchiesta sul mondo della distribuzione oltrefrontiera. È un contenuto esclusivo, un report di prima mano, con numeri e foto di quello che avviene in Germania, Austria, Spagna, Francia e Repubblica Ceca. Le sorprese non mancano. Perché le soluzioni adottate non sono tutte uguali e, per alcuni aspetti, possono essere adottate anche in Italia. Insomma, un articolo ad alto valore aggiunto che, di sicuro, interessa a tutto il mondo della distribuzione, grande e piccola.

A proposito di Gdo e di rivendite, siano gruppi, consorzi che realtà singole: a loro è stato dedicato il Convegno di YouTrade che si è svolto a Verona. Su questo numero trovate una veloce cronaca dell’evento appena concluso, mentre sul prossimo saranno pubblicate relazioni e le slide più interessanti. Al contrario, la rivista di Virginia Gambino Editore sul numero in stampa anticipa programmi e novità in rassegna al Cersaie. La grande fiera dedicata al mondo della ceramica è, da tempo, non solo una passerella di prodotti, ma anche un momento di formazione grazie a convegni e interventi legati al mondo dell’architettura. Ma sulle pagine di YouTrade non manca tante immagini e descrizioni dei prodotti più interessanti proposti a Bologna.

Infine, tra i tanti contenuti presenti sul numero di settembre, segnaliamo un articolo che coglie un trend non abbastanza assimilato dalle imprese: l’opportunità della riqualificazione del patrimonio edilizio, un’emergenza nazionale che è anche un’occasione di business per chi la sa sfruttare. Come? Leggetelo sul nuovo numero di YouTrade.