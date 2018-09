SchlegelGiesse acquista le maniglie di Reguitti

Shopping in Italia di SchlegelGiesse, divisione internazionale di Tyman, gruppo britannico specializzato nello sviluppo di componenti ad alto contenuto tecnologico per il mercato dei serramenti. SchlegelGiesse ha acquisito Reguitti, azienda italiana che produce maniglie per porte e finestre e complementi di arredo coordinati, venduti con i marchi Reguitti, Tropex Design e Jatec. Questa acquisizione estende il portfolio di soluzioni hardware SchlegelGiesse a finestre, porte interne e porte d’ingresso in legno, alluminio e Pvc. “L’acquisizione di Reguitti rappresenta un’importante opportunità per SchlegelGiesse di incrementare notevolmente il nostro portfolio di prodotti all in one, che comprende sia hardware sia sistemi di tenuta, con soluzioni progettate per ogni tipo di porta e finestra” ha spiegato Peter Santo, ad di SchlegelGiesse. “Sono certo che le sinergie strategiche che si creeranno mediante questa acquisizione ci consentiranno di ampliare l’offerta commerciale ai nostri clienti attuali e di servire una varietà più ampia di clienti. Credo che l’acquisizione darà ulteriore impulso allo sviluppo di prodotti innovativi, con particolare focus sul design.”

“Siamo felici di unirci a marchi così prestigiosi. La nostra ampia gamma di maniglie e accessori sarà disponibile ad una clientela più vasta a livello internazionale. Sia SchlegelGiesse che Reguitti sono pronti a rafforzare la propria presenza sia nei mercati consolidati che in quelli emergenti. Siamo orgogliosi che un’azienda italiana abbia raggiunto questo obiettivo, che riteniamo sia un successo anche per tutti coloro che ci lavorano”, ha aggiunto Marco Pialorsi, Ceo di Reguitti.

SchlegelGiesse è specializzata nella progettazione di soluzioni integrate di hardware e guarnizioni che aumentano le performance, l’affidabilità e la velocità di assemblaggio di porte e finestre. Il suo network commerciale spazia attraverso cinque continenti, con Europa, America Latina, Australia, Nuova Zelanda, Cina, Asean e Medio Oriente tra i mercati principali. Per il momento le attività procederanno come di consueto sia per SchlegelGiesse sia per Reguitti. Ci assicureremo che i nostri clienti possano pienamente usufruire delle opportunità che si creeranno grazie all’acquisizione.