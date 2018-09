Nasce Ruregold, specializzata nel rinforzo strutturale

Dalla cessione del ramo operativo di Ruredil alla multinazionale Chryso nasce una nuova realtà lombarda nasce Ruregold. Obiettivo: consolidare la leadership nel settore del rinforzo strutturale attraverso lo sviluppo della linea di prodotti hi-tech. Ma anche coinvolgendo in una nuova strategia commerciale progettisti e ingegneri, principali interlocutori del proprio business.

Ruregold include tutte le attività relative agli additivi per calcestruzzo e cemento, oltre agli accessori per sistemi di prefabbricazione, fibre per pavimenti, prodotti per estetica e recupero edilizio, distanziatori e impermeabilizzanti. L’azienda ha conservato dalla precedente e cinquantennale esperienza della Ruredil le linee Rurmec, dedicate agli elettroutensili e alle tecniche di fissaggio, ma soprattutto quelle relative ai rinforzi strutturali, core del business dell’impresa.

“Nonostante la cessione di un’importante ramo d’azienda, che dall’essere una sorta di Golia oggi ci ha portato a essere come Davide, la nostra expertise, il nostro know-how unico al mondo nel rinforzo strutturale acquisito in oltre 50 anni di attività come Ruredil e la nostra rete capillare sul territorio ci permetteranno di mantenere la nostra leadership nel settore e crescere nei prossimi mesi”, spiega Carlo Luisi, sales & marketing manager di Ruregold. “Ora possiamo permetterci di concentrare tutte le energie per sviluppare i prodotti, crearne di nuovi e valorizzare ulteriormente le nostre due linee: il rinforzo strutturale e i prodotti a marchio Rurmec. Siamo l’azienda che nei prossimi anni stabilirà nuovi standard in questo mercato. Un’operazione che porteremo avanti con una grande visione: non rappresentiamo più solamente un’azienda produttrice, ma siamo dei veri e propri fornitori di know-how. Conosciamo più di chiunque al mondo questo genere di tecnica e contiamo di continuare a recitare un ruolo da protagonisti nel rapporto con ingegneri e progettisti che da molti anni oramai collaborano con noi”.

Ruregold propone diverse soluzioni per il rinforzo strutturale: i prodotti sono gli unici certificati al mondo secondo lo standard internazionale ACI549 e garantiscono la massima resistenza anche in casi di forti eventi sismici. Una stabilità dimostrata anche attraverso una serie di casi studio e di referenze che evidenziano l’efficacia dei prodotti dell’azienda italiana a seguito degli eventi sismici che hanno coinvolto tutta l’Italia. Sono infatti numerosi gli edifici e le infrastrutture, trattate preventivamente con le soluzioni Frcm di Ruregold, che hanno resistito a terremoti di elevata intensità e che hanno raso al suolo intere città: ad esempio la Chiesa Santa Maria Centurelli di Caporciano (AQ), il viadotto in località Posta (RI), il ponte dell’abbazia di Fiastra a Tolentino (MC) e la cappella dell’oratorio in località Rolo (RE) grazie alla tecnologia utilizzata per rinforzare le strutture hanno resistito alle scosse senza riportare danni strutturali.