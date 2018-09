Come scegliere i colori ideali per le pareti di casa? Con la realtà virtuale! San Marco, gruppo italiano specializzato in pitture e vernici per l’edilizia professionale, presenta una strumentazione innovativa per aiutare il cliente a selezionare e scoprire gli abbinamenti migliori in base al proprio stile.

Nei corner dedicati all’interno di punti vendita selezionati, il cliente può provare questa nuova tecnologia immersiva. Basta indossare la maschera a disposizione nell’area espositiva per ritrovarsi all’interno di un appartamento 3D e vivere il colore o l’effetto preferito. A disposizione sei soluzioni di arredo studiate da professionisti del settore, che ricreano ambienti quanto più vicini ai gusti dell’utilizzatore: minimal, urbano, moderno, classico, contemporaneo o naturale.

In ogni ambiente il cliente può muoversi tra soggiorno in open space con angolo cucina, camera da letto e bagno, per un totale di 18 stanze ultra realistiche in una definizione video superiore all’HD. A seconda dello stile della propria abitazione, il cliente può sperimentare concretamente le soluzioni che più lo rappresentano tra oltre 250 tinte o decorativi visualizzabili.

L’applicazione, realizzata dalla start-up Experenti Inc, rappresenta la prima esperienza di realtà virtuale mai sperimentata prima d’ora in Italia in questo ambito. “Abbiamo chiesto al team di giovani talenti di Experenti Inc. di realizzare un progetto in grado di differenziare la nostra azienda e spiccare all’interno del mercato. Il cliente finale è il protagonista di questa avventura e vogliamo che il momento dell’acquisto in negozio diventi un’esperienza forte, in grado di impressionare e difficile da dimenticare. Si tratta di una strategia di business nuova nel nostro settore, ma riteniamo che sia una scelta vincente perché l’innovazione tecnologica facilita l’incontro fra l’azienda e chi entra nel punto vendita”, spiega Annamaria Rizzato, marketing director di San Marco.