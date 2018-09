Anche le piccole aziende saranno costrette a confrontarsi con le innovazioni introdotte dalla tecnologia. Non solo: la dimensione ridotta delle loro attività, comprese quelle commerciali, non le mette al riparo dai cambiamenti sociali, politici ed economici. Insomma, per le piccole aziende della filiera dell’edilizia non c’è solo il problema della gestione di un mercato sostanzialmente fermo, ma anche quello, più ampio, di non farsi trovare impreparate a un futuro denso di cambiamenti. E proprio questo sarà l’argomento, di cruciale importanza, affrontato nell’intervento di apertura del Convegno YouTrade XI, in programma a Verona martedì 18 nell’ambito della Fiera del Condominio.

Ad analizzare questi macro scenari, ma calati nel contesto italiano e nel settore delle costruzioni, sarà un relatore d’eccezione, Massimo Andriolo. Che di edilizia eco sostenibile ha avuto un’esperienza diretta: è cresciuto in una valle ladina dell’Alto Adige, dove l’attenzione per l’ambiente è sempre stata una priorità. Andriolo ha lavorato per un decennio tra Svizzera, Germania e Stati Uniti nell’ambito della finanza e consulenza, in società come AtKerney e Julius Baer. Tornato in Italia, dirige il mercato europeo di IXL-Center, società di consulenza strategica e formazione all’innovazione, definita dal mensile Forbes tra le top 20 negli Usa.

Andriolo, laureato in economia presso l’Università di Verona e con un Mba della Hult International Business School, è investitore ed advisor in aziende nei settori turismo ed energie rinnovabili. Un profilo giusto, insomma, per descrivere gli scenari che attendono il mondo dell’edilizia.

