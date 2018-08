Mentre fervono i preparativi per il Convegno YouTrade di settembre (martedì 18, Fiera di Verona, segnatelo in agenda), la rivista di Virginia Gambino Editore arriva in stampa con una forte proposta di contenuti: la fotografia del sistema imprese della distribuzione edile organizzata in gruppi e consorzi. Si tratta di una ricerca che coinvolge oltre mille punti vendita. I dati raccolti e pubblicati da YouTrade sono stati analizzati a fondo e il risultato messo in controluce fornisce una esaustiva immagine di quello che è, oggi, questa fetta di distribuzione. Non solo: la ricerca è sistematizzata in schede che riassumono il bilancio dell’anno lasciato alle spalle e le previsioni per il prossimo futuro.

Ma non è tutto. Il Centro Studi YouTrade ha approfondito anche quello che è considerato, a torto o a ragione, il nemico numero uno dei rivenditori di materiali: la Grande distribuzione organizzata, o specializzata. I risultati dei colossi che contendono i clienti ai rivenditori tradizionali sono, per certi aspetti, sorprendenti. E, di sicuro, preoccupano per quanto riguarda la redditività misurata per addetto. Un articolo da leggere. A proposito di distribuzione: c’è qualcuno, come BigMat, che punta le carte su sinergie che oltrepassano i confini italiani. E per questo YouTrade dedica un lungo articolo allo spirito internazionale del gruppo.

Se l’edilizia ha attraversato una lunga crisi, i produttori di materiali tradizionali, come i laterizi, non ne sono stati esenti. Ma chi ha resistito, chi si è adeguato alle nuove esigenze, magari ridimensionando il proprio business, oggi si trova di fronte a un mercato che segna bonaccia. Che non è più tempesta, anche se un po’ di vento a favore non guasterebbe. Ma come reagiscono i produttori di mattoni e tegole, che cosa hanno in mente, quali novità propongono? Un servizio speciale della rivista leader del mondo della distribuzione edile si è focalizzato proprio su questo argomento.

Tra i tantissimi articoli del nuovo numero di YouTrade (quasi 200 pagine), segnaliamo anche quelli dedicati a un elemento essenziale degli edifici: le porte. Mai chiudere quella dell’innovazione, sembrano spiegare in coro le aziende produttrici. Che, assieme alle ultime novità, presentano case history in cui infissi e ante diventano protagonisti della nuova architettura. Anche questo da leggere.