Faraone festeggia 40 anni di innovazione

Festeggiamenti in famiglia per Faraone Scale, azienda quarant’anni fiore all’occhiello dell’imprenditorialità abruzzese con la produzione di scale professionali. L’impresa ha aperto le porte alle famiglie di 90 dipendenti e partner per un giorno di festeggiamenti a cavallo tra tradizione ed innovazione. L’appuntamento è stato l’occasione per ricordare i principi attorno a cui è attiva Faraone: sicurezza dei luoghi di lavoro e lo ha fatto senza dimenticare il benessere di tutti: dipendenti, consumatori, partner di business e comunità locali. Questi valori positivi hanno permesso all’azienda di registrare un 15% di incremento in un momento in cui il mercato globale registra una forte flessione. Innovazione, sviluppo, lungimiranza, spirito di squadra, valorizzazione del territorio e delle risorse umane sono i valori portanti che hanno permesso all’azienda di crescere nel tempo e sono i concetti cardine dell’open day di luglio.

Le tappe degli ultimi cinque anni testimoniano l’impegno dell’azienda. Nel 2013 il lancio di Elevah di Faraone, con la campagna La tua azienda non e’ un circo, che è arrivata prima al premio Parola d’impresa, bandito da Confindustria e Sole 24Ore. Parola d’impresa è il premio al miglior progetto di comunicazione pubblicitaria su carta stampata e web per le Pmi. Nel 2015 è la volta di Elevah 40 move di Faraone Industrie, che vince il primo premio come migliore macchina dell’anno nel settore delle piccole altezze. Il premio Iapa, dato da una giuria internazionale, è organizzato dall’Ipaf ( International Powered Access Federation (Ipaf) promuove in tutto il mondo e nel modo più ampio l’uso sicuro ed efficace dei mezzi mobili di accesso aereo) e premia ogni anno per i vari settore di competenza le macchine per lavoro in quota ritenute più sicure ed innovative. Il 2016 ha visto l’apertura di un nuovo stabilimento Faraone in Spagna, a Siviglia. E il 2018 segna l’ingresso di Faraone tra le industrie 4.0, implementando una serie di innovazioni tra cui una macchina per il taglio laser, una macchina per la piegatura automatica ed il magazzino automatizzato. Tutto questo con uno sguardo attento nel sociale grazie ai progetti realizzati in collaborazione con scuole ed associazioni ed un’apertura al futuro, assegnando borse di studio a studenti universitari.