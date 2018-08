Il marchio di abbigliamento da lavoro Würth Modyf presenta la linea di giacche softshell, una gamma di giacche tecniche per lavoro e tempo libero per uomo e donna.

I tessuti softshell sono particolarmente adatti per chi si trova ad affrontare situazioni di sforzo fisico prolungato, come al lavoro o nello sport. Grazie agli elevati indici di traspirabilità (fino a 4.000 MVP) e impermeabilità (fino a 8.000 mm colonna d’acqua), la sudorazione, infatti, non condensa all’interno ma traspira immediatamente attraverso il tessuto, mantenendo il capo asciutto.

Il tessuto softshell si compone di tre strati: uno di poliestere esterno che lo rende idrorepellente e antivento; una micro membrana intermedia con migliaia di minuscoli pori (sufficientemente piccoli da impedire all’acqua di passare, ma abbastanza grandi da consentire la traspirazione del vapore); uno più interno in micro pile che mantiene il calore e il comfort sulla pelle.

Per le temperature più miti, Würth Modyf ha messo a punto anche i Summer Softshell, giacche, in leggero tessuto stretch, garantiscono comodità, protezione antivento e traspirabilità, in un versatile design ricco di dettagli.

Würth Modyf si è aggiudicato il German Design Award e il German Brand Award Gold 2018.