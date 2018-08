Vivere a Milano in classe A con Normablok Più di Danesi

Vivere a Milano in una casa con altissimi requisiti di efficienza energetica è possibile. In via Chieti, lo Studio Rossetto Zora Architettura ha dato vita a un progetto residenziale attento e accurato in Classe A.

Un obiettivo raggiunto attraverso una progettazione consapevole e sostenibile, sensibile al tema dell’efficienza energetica, un’accurata scelta dei materiali da costruzione e una dotazione di sistemi specifici per raggiungere il massimo confort, quali impianti fotovoltaici, caldaia a condensazione e riscaldamento a pavimento.

Al raggiungimento della Classe A ha contribuito anche il sistema in laterizio Normablok Più S40 HP di Fornaci Laterizi Danesi, il nuovo blocco ad alte prestazioni termiche concepito per realizzare tamponature monostrato performanti e sicure sismicamente. Attraverso un sofisticato processo produttivo, perle di polistirene addittivato di grafite vengono sinterizzate direttamente all’interno dei fori dei blocchi.

Le pareti realizzate con i blocchi Normablok Più S40 HP, intonacate tradizionalmente, raggiungono una trasmittanza termica di soli 0,14 W/m2K. I blocchi uniscono le eccellenti caratteristiche di isolamento termico dell’EPS additivato di grafite, alle qualità di traspirabilità, naturalità e durabilità del laterizio che protegge il polistirene contenuto nei fori, garantendone nel tempo le prestazioni. I blocchi Normablok Più S40 HP sono facili e veloci da posare a garanzia di una forte economia generale di cantiere.

Infine Normablok Più S40 HP è stato sottoposto, presso il laboratorio CSI (Centro di Certificazione e Analisi comportamentale polivalente), a uno speciale test che ne ha certificato gli elevati valori di resistenza al fuoco. Dopo 4 ore di esposizione a 1150° C, la parete è risultata perfettamente integra, ottenendo così la certificazione EI 240.

SCHEDA TECNICA

Oggetto: Residenza di Via Chieti a Milano

Committente: Chieti 10 Srl

Località: Milano

Progettista: Arch. Emiliano Rossetto di RZ Architettura

DL: Architettonica Geom. Marco Zora di RZ Architettura

Progettista delle strutture: Ing. Marco Tremolada

Produttore laterizi: Fornaci Laterizi Danesi Spa – Soncino (Cremona)

Distributore laterizi: Latercom Srl – Soncino (Cremona)