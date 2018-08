L’Istat: aumenta la fiducia per il settore delle costruzioni

Un po’ a sorpresa, l’Istat ha annunciato che a luglio il clima di fiducia dei consumatori e delle imprese per quanto riguarda il settore delle costruzioni è in aumento. In generale, l’Istituto stima l’indice dei consumatori dai 116,2 punti di giugno a 116,3 a luglio, mentre l’indice composito delle imprese si attesta a 105,4 da 105,5. Per le aziende, però, segnali negativi provengono dai servizi e dal commercio al dettaglio, mentre l’indicatore è stabile nell’industria e, appunto, migliora nelle costruzioni. L’indice di fiducia delle costruzioni, infatti, torna ai livelli di prima della crisi. A luglio l’Istat registra un miglioramento che porta l’indicatore a 139,9 punti, il livello massimo da oltre 11 anni, a maggio 2007 (quando era 140,2). A trainare sono i giudizi sugli ordini le attese sull’occupazione presso l’azienda. Per i consumatori la componente economica e quella futura dell’indice peggiorano, mentre tornano a salire il clima personale e quello corrente.