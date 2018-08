Usciti i primi due episodi della nuova miniserie animata “Mister Cappotto“, firmata AIPE con il contributo dell’Associazione Europea EUMEPS. Protagonisti gli agenti bianco e grigio EPS 00B & EPS 00G, che raccontano attraverso le loro avventure i vantaggi dell’isolamento a cappotto. Come due agenti 007, in ogni puntata i due personaggi risolvono brillantemente diversi problemi, anche i più complessi, legati alla coibentazione degli edifici, tramite l’isolamento a cappotto.

Mr Cappotto: primo episodio

Ad esempio nel primo episodio i due agenti speciali saranno alle prese con una “missione possibile”: l’isolamento di una palazzina non coibentata con un materiale adeguato, un problema frequente nel mondo dell’edilizia, che comporta il rischio di consumi eccessivi, sprechi di energia, necessità di costanti manutenzioni e rifacimenti.

Mr Cappotto: secondo episodio

Nel secondo episodio gli Agenti EPS 00B & EPS 00G si confrontano con problematiche molto comuni in edilizia quali muffe e cattive condizioni delle opere murarie. Gli agenti affrontano un problema riscontrabile in molte abitazioni: le condense e l’assorbimento d’acqua in una villa posta sulla riva del lago, decisamente ammalorata.

L’Eps non è mai stato così divertente

Superando la classica comunicazione B2B, la miniserie “Mister Cappotto” adotta un linguaggio e uno stile adatto a un pubblico più ampio e alla diffusione online, affrontando gli argomenti in maniera frizzante e divertente, senza trascurare i contenuti.

L’isolamento a cappotto con pannelli di EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato) è oggi uno dei sistemi più utilizzato in Europa per la coibentazione di edifici civili e industriali, nuovi o preesistenti. In inverno e in estate, protegge l’edificio sia dal caldo che dal freddo, garantendo il massimo comfort ambientale e abitativo, oltre a una sensibile riduzione dei consumi e dei relativi costi. Tra i vantaggi l’elevato isolamento termico, la stabilità dimensionale, la resistenza all’umidità, l’adesione, il peso ridotto, la modellabilità, la compatibilità, la precisione, la durabilità, la sicurezza.

Per seguire le missioni Mister Cappotto, fate “like” alla pagina Facebook AIPE – Associazione Italiana Polistirene Espanso.