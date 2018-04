Case: salgono i prezzi nelle città, scendono in provincia 0 aprile 9, 2018

Venezia, Firenze e Bologna sono le tre città in cui il prezzo delle case sale di più. Secondo l’Osservatorio del portale Immobiliare.it l’Italia è divisa in due: aumentano i prezzi nelle grandi città, scendono in provincia. A Venezia la media è di 2.861 euro al metro quadro (+1,7% nel primo trimestre 2018). A Firenze la media è ancora maggiore: 3.580 euro, con prezzi cresciuti dell’1,6%, mentre a Bologna l’aumento in tre mesi 2018 è stato del +1,5% (media di 2.697 euro). Anche a Milano il portale ha registrato un aumento, ma dello 0,6% (media di 3.256 euro al metro quadro), più di Roma dove si spendono in media 3.224 euro (-0,2%). In salita anche i prezzi in altre città: Napoli (+0,3%), Trento (+0,6%), Aosta (+0,7%) e Trieste (+0,8%).

Nonostante questo, la media generare resta negativa, anche se le compravendite sono in aumento: nel primo trimestre 2018 a livello nazionale i valori sono scesi dello 0,2% rispetto al trimestre precedente con un calo concentrato al Centro (-0,3%) e al Sud (-0,5%) mentre il Nord è stabile. A veder calare i prezzi sono, insomma, i centri più piccoli (-0,7% in un trimestre) mentre le città con oltre 250mila abitanti hanno visto salire i valori delle abitazioni dello 0,3% in tre mesi.