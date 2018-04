FederlegnoArredo, cessione dei crediti con il factoring di Unicredit 0 aprile 4, 2018

Agevolare il supporto finanziario alle imprese. È l’obiettivo dell’accordo tra FederlegnoArredo e UniCredit Factoring. «L’accordo garantirà alle imprese l’accesso a strumenti creditizi per rafforzare la propria presenza sul mercato», commenta Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo. «L’intesa amplia l’offerta creditizia a supporto dell’economia reale riguarderà tutte le imprese del territorio nazionale associate a FederlegnoArredo». Prevede, in dettaglio, che UniCredit Factoring renda disponibile il proprio panel prodotti, con particolare riferimento al reverse factoring in modo da consentire un miglior accesso al credito alle imprese appartenenti alle diverse filiere produttive. La soluzione del reverse factoring consente di finanziare i fornitori appoggiando il rischio sull’azienda capo-filiera utilizzando lo strumento della cessione del credito. In questo modo i fornitori appartenenti alla supply chain avranno maggior accesso al credito, condizioni migliori e più opportunità e velocità di smobilizzo. Le aziende leader della filiera potranno dal canto loro stabilizzare e fidelizzare i fornitori, rimodulare i tempi di pagamento e ridurre complessità e costi amministrativi.

L’accordo prevede anche una piattaforma informatica dedicata per la cessione e il riconoscimento dei crediti vantati dai fornitori e in grado di fornire una reportistica personalizzata.