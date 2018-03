I rivenditori top dell’arredo design di Milano fanno rete 0 marzo 16, 2018

Ci vuole un buon design per vendere oggetti e arredi di design. Sembra ovvio, ma non lo è. Per questo a Milano è stata presentata Milano Good Design, una nuova rete d’impresa che raccoglie e seleziona i più importanti rivenditori di arredamento e design del territorio milanese. Obiettivo: rappresentare una filiera italiana di eccellenza.

Il progetto è scaturito da un’idea di Federmobili Milano, associazione commerciale dei rivenditori delle province di Milano, Monza e Lodi. Queste imprese, con la collaborazione delle agenzie di rappresentanza più rilevanti del settore arredo, hanno selezionato un gruppo di punti vendita di alto livello con l’idea di di creare una rete di imprenditori metropolitani capaci di esprimere i valori e i contenuti che li hanno sempre contraddistinti dagli altri ambiti territoriali: esperienza, qualità, competenza e competitività. E rilanciare così il più importante polo di vendita del mercato dell’arredamento e raccontare la cultura, la tradizione e le storie legate al mondo del design milanese attraverso la voce dei suoi protagonisti.

Questa rete avrà il suo ambito tra le provincie di Milano, Monza e Lodi, il più importante polo di vendita del mercato dell’arredamento, dove sono presenti oltre 70 punti vendita dei brand più storici e importanti del settore, per un totale di 100mila metri quadrati di prodotti esposti e oltre 250 progettisti addetti alle vendite.

Uno degli elementi chiave di Milano Good Design sarà l’uniformità di comportamento che regoli, in maniera trasparente, il rapporto tra punto vendita e consumatore, impegno che sarà condiviso con il direttivo di Federmobili Milano. Le attività commerciali sono un settore in continua evoluzione e, da alcuni anni, devono fare i conti con internet. La confusione generatasi sul web, unita alla riduzione degli investimenti da parte dei dealer, sta mettendo a rischio l’esistenza dei rivenditori milanesi che autonomamente non riescono a rilanciarsi. Ora sarà messo a punto un piano d’azione con l’intento di elevare gli standard del servizio al Cliente, all’insegna della qualità e dell’innovazione. La rete si impegna quindi a unire le energie per promuovere le vendite sul territorio e a svolgere una serie di azioni mirate che pongano una particolare attenzione alla qualità e al perfezionamento del servizio e della consulenza rivolta al consumatore finale, sotto la direzione di un partner eccellente come Federmobili Milano. Anche per contrastare l’avanzate delle vendite via web, il desiderio è riportare il punto vendita al centro dell’interesse pubblico, valorizzando l’assistenza progettuale, elemento assolutamente distintivo rispetto alle giovani realtà di vendita online e alla grande distribuzione organizzata. Per questo saranno sviluppate attività di partnership e organizzati eventi presso i rivenditori selezionati.