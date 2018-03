L’impegno di Vortice per l’efficienza energetica 0 marzo 2, 2018

Vortice è Partner Gold di MCE in città

Il Gruppo Vortice arriva in centro a Milano per avvicinare anche il consumatore finale alle tematiche dell’efficienza energetica, della riduzione dei consumi e della salvaguardia delle risorse. Dal 10 al 18 Marzo, infatti, il brand Leader nella progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti per il trattamento dell’aria e del comfort ambientale, sarà presente nella centralissima Piazza Gae Aulenti, che meglio rappresenta la Milano del futuro, in qualità di Partner Gold di MCE in città, una iniziativa indirizzata soprattutto ai consumatori finale e alle famiglie.

MCE in città è un evento speciale: per la prima volta nella sua storia, infatti, la Mostra Convegno Expocomfort esce dal perimetro fieristico e si apre a tutti. E lo fa anche grazie ai molti Sponsor, come Vortice che da sempre sostiene la diffusione di una cultura sull’uso efficiente delle nostre risorse, anche attraverso modalità innovative.

Grazie anche a Vortice, il centro di Milano si trasformerà quindi in un luogo dove scoprire, vedere, conoscere, toccare e imparare come è possibile fare un uso consapevole delle risorse più importanti del nostro vivere quotidiano ed evitare inutili sprechi. Un evento all’insegna dell’edutainment che permetterà, ad addetti ai lavori e non, di capire come dare maggiore attenzione all’uso delle risorse energetiche e al rispetto dell’ambiente.

Si tratta di una nuova iniziativa che interpreta il grande cambiamento che sta vivendo tutto il settore, compresi quelli della ventilazione residenziale, commerciale e industriale e del trattamento dell’aria in generale. Per questo Vortice sarà in prima fila all’interno dei due “dome”, una sorta di igloo tecnologici allestiti ad hoc e con ingresso gratuito, dove dal 10 al 18 Marzo, dalle 10 alle 21, verrà offerto un punto di vista diverso sulle situazioni della vita quotidiana, con l’obiettivo di sviluppare maggiore consapevolezza sul risparmio energetico in bolletta e sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

«Vogliamo raccontare alle persone cosa significa l’efficienza energetica, la riduzione dei consumi e la salvaguardia delle risorse», dice il direttore generale di Vortice, l’Ingegner Stefano Guantieri, «e come lo si possa fare concretamente con le soluzioni messe a punto da Vortice, capaci di combinare elevate prestazioni, ridotti consumi e costi di messa in opera accessibili a un vasto pubblico».