Mapei investe negli Emirati, mercato in forte crescita 0 marzo 23, 2018

Mapei più grande tra gli sceicchi. Il gruppo milanese ha inaugurato l’ampliamento dello stabilimento della consociata Mapei Construction Chemicals negli Emirati Arabi Uniti. L’investimento dell’azienda è di 6,5 milioni di dollari. Ora il magazzino coperto si estende su 5.200 metri quadri, in grado di stoccare una maggior quantità dei prodotti dello stabilimento, dove è stata introdotta anche una linea per le resine epossiche. Negli Emirati Mapei è già presente da 20 anni, ma l’investimento e l’allargamento del listino prodotti indica la volontà di puntare ulteriormente su un mercato considerato in grande sviluppo: il numero di progetti per costruzioni attivi è stimato in quasi 8mila, per un valore di 228 miliardi di dollari. Di questa montagna di denaro destinata all’edilizia, circa 100 miliardi sono quelli destinati alla costruzione di nuovi grattacieli. Insomma, un altro mondo. Contemporaneamente al sito produttivo, infatti, Mapei ha allargato anche la superficie dei suoi uffici al Dubai Investments Park, dove operano 120 dipendenti.