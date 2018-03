Knauf Silent Pad Slim, il nuovo tappetino per l’isolamento acustico a basso spessore 0 marzo 16, 2018

Knauf amplia la gamma tappetini per l’isolamento acustico anticalpestio con Silent Pad Slim, ideale per applicazioni a basso spessore con o in assenza di impianto radiante a pavimento. Dato che i normali pannelli termici non hanno nella maggior parte dei casi capacità isolanti dal punto di vista della propagazione delle onde sonore, l’inserimento del materassino Knauf Silent Pad Slim è fondamentale per il benessere acustico.

Knauf Silent Pad Slim è composto da uno strato in polietilene reticolato espanso a celle chiuse di spessore 1,5 mm ad alta densità, accoppiato sul lato inferiore a una speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico. Sul lato superiore è presente un film riflettente con funzione di barriera al vapore, che blocca le dispersioni di calore verso il basso.

Un buon isolamento acustico accresce il valore dell’immobile

Come per la classificazione energetica, un immobile è classificato anche in base al suo grado di isolamento acustico. Maggiore è l’isolamento acustico di un appartamento, tanto più aumenta il suo valore. In più è un parametro fondamentale per il comfort degli ambienti. I rumori trasmessi dal pavimento o quelli dovuti a calpestio, alla caduta di oggetti o allo spostamento di mobili e sedie, sono molto fastidiosi per chi si trova ai piani inferiori.

Per ostacolare la trasmissione attraverso il solaio, la soluzione è un pavimento galleggiante su un tappetino fonoassorbente che interrompe la continuità della struttura con un materiale morbido ed elastico capace di bloccare il passaggio delle vibrazioni sonore e la trasmissione del rumore.

“Il benessere abitativo e il valore dell’immobile sono i due obiettivi a cui mira la nostra gamma di tappetini isolanti; il nuovo Silent Pad Slim, con cui abbiamo completato la gamma Knauf di prodotti per l’isolamento acustico a pavimento, è la risposta migliore per le tendenze dell’edilizia moderna in cui i benefici degli impianti di riscaldamento a pavimento ne stanno accelerando la diffusione sia nei nuovi edifici che nelle ristrutturazioni. In questo ambito il nuovo Silent Pad Slim, che offre i vantaggi del basso spessore, dell’isolamento acustico, della barriera al vapore e dell’efficienza energetica è la soluzione perfetta” sottolinea Stefano Ziliani, Product Manager Knauf Italia.

La gamma Knauf per l’isolamento acustico

Oltre al nuovo tappetino Silent Pad Slim, l’offerta Knauf comprende:

– Knauf Silent Pad S, composto da polietilene espanso, reticolato, a celle chiuse in spessore 5 millimetri, idoneo all’applicazione in sottofondi bistrato per la realizzazione del massetto galleggiante allo scopo di migliorare l‘isolamento acustico del solaio ai rumori di calpestio;

– Knauf Silent Pad E, che garantisce un elevato abbattimento acustico sottomassetto in tutti i casi dove sia richiesto un aumento del potere fonoisolante del solaio ed è specialmente indicato nei sottofondi in bistrato. Composto da polietilene reticolato espanso a celle chiuse da 3 millimetri accoppiato sul lato inferiore a una speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico;

– Knauf Silent Pad R, composto da Silent Pad 2 millimetri ad alta densità accoppiato sul lato superiore con un film alluminato e goffrato con funzione radiante e sul lato inferiore a una speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico di spessore 3 mm. È il prodotto ideale per le applicazioni con sistema di riscaldamento o raffreddamento a pavimento. Lo strato superiore alluminato riflettente favorisce l’efficienza energetica bloccando le dispersioni di calore verso il basso e lo rende particolarmente efficace in applicazioni a basso spessore con pannelli termici sottili.