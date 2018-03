Formazione green per l’edilizia a Sassoferrato 0 marzo 26, 2018

L’edilizia sostenibile va sostenuta. Nel senso che deve essere aiutata a crescere. Un passo in questa direzione sembra offrirlo la creazione di un polo per l’alta formazione sull’edilizia ecosostenibile. È nato a Sassoferrato, vicino a Fabriano (Marche). L’iniziativa si chiama Green Future Academy ed è stato inaugurato dall’archistar portoghese Carrilho da Graça. La scelta on è casuale, perché l’architetto è noto per i progetti in cui utilizza materiali compatibili con l’ambiente e integrati con il territorio. Sarà proprio lui, infatti, il primo dei docenti che saranno ospiti della scuola. Il polo di formazione ha avuto la benedizione degli ordini degli ingegneri e degli architetti. L’idea di un’accademia integrata è venuta di Diego Mingarelli, ceo di Diasen, una azienda di medie dimensioni (7 milioni di fatturato) che realizza prodotti per l’edilizia verde, come il sughero. Diasen ha infatti adeguato la sua produzione, da esclusivamente tradizionale e chimica a un modello più adeguato ai tempi e alla sostenibilità.