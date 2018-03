Costruzioni e ceramica, nel mondo aumenta la domanda 0 marzo 31, 2018

La ceramica è un materiale sempre più utilizzato nel mondo. Non ne esiste un solo tipo: le ceramiche possono essere classificate in base al tipo di prodotto, come tradizionali e avanzate; per utilizzi, come in mattoni, tegole e tubi. Ci sono, poi, le ceramiche tecniche, refrattari, articoli da tavola e ornamentali, abrasivi, piastrelle di ceramica, per imballaggi, arte e sanitari, per l’edilizia abitativa e industriale, medica. Gli analisti che hanno stilato il rapporto Global Ceramics Market 2017-2021 prevedono che il mercato mondiale delle ceramiche crescerà con investimenti del 6,91% nel periodo 2017-2021.

Secondo il rapporto, un driver nel mercato è un aumento degli investimenti nello sviluppo delle infrastrutture. Il settore delle costruzioni globale sta crescendo rapidamente con un importante contributo dei Paesi emergenti. Nel 2016, le entrate generate dall’industria globale delle costruzioni hanno raggiunto circa 8,802 miliardi di dollari dai 7,91 miliardi del 2012. Le entrate dovrebbero raggiungere i 14,98 miliardi entro il 2025. I Paesi emergenti hanno rappresentato il 51,9% del totale dell’industria delle costruzioni nel 2016 e sono stimati per contribuire approssimativamente al 62,5% entro il 2025.