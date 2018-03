FilaNo Drops, soluzione anticalcare e antigoccia per box doccia e rubinetti 0 marzo 16, 2018

Facile da applicare, FilaNo Drops è il detergente protettivo antigoccia e anticalcare di Fila Industria Chimica che pulisce e protegge le superfici in vetro rendendole idrofile. Ideale per pulire i box doccia, con FilaNo Drops l’acqua scivola via senza lasciare tracce di calcare, e non necessita di risciacquo perché non lascia aloni.

Il prodotto può essere utilizzato anche per la manutenzione ordinaria di rubinetterie, elementi in acciaio e plexyglass, e utilizzato regolarmente rende non necessario l’utilizzo di altri prodotti anticalcare. In più la formulazione non acida del prodotto lo rende adatto all’utilizzo anche su materiali sensibili agli acidi o in prossimità di essi.

Ecologico e pronto all’uso, FilaNo Drops va spruzzato sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20-30 cm dal punto di applicazione. Per distribuire il prodotto in modo uniforme utilizzare carta assorbente o un panno morbido e asciutto, e lasciar asciugare. Dopo l’utilizzo, la doccia può essere utilizzata immediatamente.

FilaNo Drops è ideale per vetro, mosaico in vetro, ceramica smaltata e specchi.