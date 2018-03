Anche Caseitaly al Fenstenbau di Norimberga 0 marzo 21, 2018

Fenstenbau Frontale è una vetrina per l’industria di finestre, porte e facciate che da trent’anni si incontra a Norimberga. Quest’anno ha visto la partecipazione anche di Caseitaly con una qualificata rappresentanza di aziende specializzate nell’involucro edilizio. Tra gli 800 espositori della Fiera, proveniennti da 37 Paesi, infatti, era presente anche Caseitaly (format per l’internazionalizzazione delle imprese dell’involucro delle costruzioni). La presenza a Fenstenbau Frontale, segue la presentazione alla Fiera R+T 2018 di Stoccarda nel febbraio scorso in occasione della fiera internazionale delle schermature solari, chiusure e automazioni, e anticipa gli eventi fierisistici in calendario per i prossimi mesi: Sid, Budma, Construmat e Batimat. A Norimberga sono intervenuti il presidente di Anfit e Caseitaly Laura Michelini e il presidente di Acmi, Nicola Fornarelli. «Per Caseitaly si è trattata della presentazione ufficiale in un contesto fieristico», ha commentato Laura Michelini. «Abbiamo scelto proprio la fiera di Norimberga per il riconosciuto valore dell’appuntamento internazionale per il nostro settore».