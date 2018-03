SanMarco terreal, tegole e muro senza interruzione 0 marzo 28, 2018

Arriva un nuovo sistema di rivestimento continuo in terracotta, un modo attuale di interpretare il laterizio: lo presenta così SanMarco-Terreal, che propone la nuova soluzione. Secondo l’azienda, l’architettura contemporanea presenta nei sistemi di involucro due tendenze: la prima, quella di un progressivo confinamento dell’uso del laterizio allo strato più esterno dell’involucro, interpretabile come rivestimento esterno degli edifici. La seconda, non fa più una netta distinzione formale tra tetto e parete. La terracotta che costituisce l’involucro avvolge l’architettura indifferentemente rispetto ai piani inclinati, verticali od orizzontali, cioè senza soluzione di continuità tra tetto e parete.

Il laterizio, che ha una funzione estetica e , allo stesso tempo, pratica, si inserisce quindi nelle specificità dell’architettura contemporanea.

In questo caso, il sistema Bardage Tuiles, consiste in un rivestimento che permette di posare tegole piane in continuità tra tetto e parete, senza interruzioni. L’involucro architettonico, in questo modo, è continuo.

I vantaggi: il rivestimento in tegole di terracotta è la soluzione più economica nell’ottica delle più moderne scelte estetiche. Bardage Tuiles è omogeneo a uno stile architettonico contemporaneo, che richiede la continuità di materiale tra tetto e parete. Ma è anche la garanzia di una soluzione durevole nel tempo, oltre che una soluzione innovativa per la riqualificazione energetica degli edifici. Vanta anche un ottimo rapporto qualità/prezzo e alla facilità nel sistema di posa.