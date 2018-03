Il 2018 parte bene per leasing e noleggio 0 marzo 20, 2018

Si chiama Lease 2018, Salone del Leasing e del Noleggio ed è organizzato a Milano. È alla prima edizione. Sono due giorni centrati sulle novità e le sfide del leasing e del renting. I dati di mercato sono positivi: nei primi due mesi del 2018 il leasing è cresciuto del 9,9% in numero e del 12,7% in valore, i nuovi contratti raggiungono circa 130mila stipule per un valore complessivo di 4,6 miliardi di euro, dopo che nel 2017 l’erogato ha superato quota 26,4 miliardi di euro. Nel bimestre gennaio-febbraio il leasing strumentale va ancora meglio: +17,5% nel numero e +22,2% in valore, trainato dall’ottima performance del leasing finanziario (+30% in valore), che rappresenta oltre l’80% del totale del comparto. Dinamica positiva anche per il comparto automotive (autovetture, veicoli commerciali e industriali) con +7,5% di immatricolazioni e +9,5% in valore. Riprende a crescere l’immobiliare (+16,2% in valore), in particolare grazie alla ripresa del sotto-comparto «costruito» (+28,7% in valore).