Marazzi punta l’Est: apre il primo showroom a Varsavia

Dopo le aperture di Londra e Parigi, Marazzi prosegue il dialogo con la community internazionale di architetti e interior designer. Marazzi, leader internazionale nel design e nella produzione di piastrelle di ceramica, ha inaugurato il suo primo showroom in Polonia, a Varsavia. La sala mostra si trova nel quartiere di Ochota, una delle zone più dinamiche e in sviluppo della capitale polaccam situato all’interno dell’Eurocentrum, building molto noto in città per l’ospitare attività di grande prestigio.

Lo spazio è stato progettato per presentare ai visitatori le molteplici soluzioni a disposizione in termini di materiali di prima qualità e di creatività all’avanguardia del marchio Marazzi. L’apertura di Varsavia segue di poco tempo quelle dello showroom di Parigi, inaugurato in Saint- Germain-des-Prés lo scorso mese di settembre, e quello di Londra, nella zona di Clerkenwell, aperto lo scorso mese di maggio, proseguendo così il percorso strategico impostato da Marazzi e volto al rafforzamento nelle principali capitali europee e al posizionamento del brand nella community internazionale di architetti e interior designer.

Numerosa e di alto profilo la presenza di ospiti all’evento di inaugurazione del punto di Varsavia, alla quale hanno partecipato oltre 250 persone tra clienti e professionisti del progetto. «Siamo convinti – commenta l’amministratore delegato Mauro Vandini – che la proposta Marazzi oggi rappresenti un connubio di valori, di esperienza, ricerca e innovazione che in questo momento sono molto apprezzati dal mondo del design e della progettazione internazionale. Il mercato delle piastrelle in Polonia è in crescita con una domanda sempre più orientata all’alto di gamma. La nostra presenza in questo paese è storica, collaboriamo infatti da tempo con tutti i retailer più importanti. Questo nuovo spazio vuole consolidare il posizionamento di Marazzi come brand di riferimento sia per i nostri clienti che per la comunità di architetti».