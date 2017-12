L’ecobonus si cumula al sismabonus, arrivano altre novità sugli sconti fiscali 0

Nuovo aggiustamento per gli sgravi fiscali legati alla casa. La Commissione Bilancio della Camera, infatti ha ritoccato ulteriormente il provvedimento noto come bonus casa. La novità introdotta è questa: nei condomini sarà possibile cumulare detrazioni per ecobonus e sismabonus con un’unica aliquota di detrazione, con un tetto massimo dell’85%. È ancora tutta da chiarire, però, la procedura necessaria per usufruire della detrazione cumulata, dato che per ottenere lo sconto fiscale con i lavori di consolidamento è necessario il via libera dell’Ena e, non da ultimo, che siano fissate le procedure burocratiche con atti ufficiali del ministero delle Infrastrutture. Inoltre, perché le nuove modifiche siano approvate definitivamente occorre il voto finale delle due Camere.