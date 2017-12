Finzi nuovo direttore commerciale di Kerberos 0

Kerberos, azienda padovana, controllata da Ego Power, specializzata in soluzioni per l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse energetiche, sia in ambito civile che industriale, ha affidato la direzione commerciale a David Finzi. Laureato in Economia aziendale, il manager ha accumulato significative esperienze nell’ambito della relazione con il cliente, del sales development e del coordinamento delle risorse umane operanti nell’area della vendita e dell’assistenza post. Dopo un’importante ed ultradecennale esperienza come sales net supervisor in Repower, approda in Kerberos con l’obiettivo di «gestire i grandi clienti e di sviluppare appieno il potenziale dell’azienda padovana nelle diverse aree operative: i sistemi per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei consumi energetici e dell’illuminazione industriale e pubblica, nonché nell’area della climatizzazione domestica. Il mio primo obiettivo sarà quello di rafforzare la struttura di vendita sul territorio, mettendola in condizione di esprimere tutte le sue grandi potenzialità», ha esordito Finzi.