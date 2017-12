E-store app di e-commerce

Arriva uno strumento tecnologico studiato appositamente per i rivenditori di materiali edili, che serve a facilitare il lavoro, risparmiare tempo e, ovviamente, aumentare il fatturato. È l’app «e-store», studiata da Virginia Gambino Editore e realizzata dalla software house Cosmobile.

La app si può utilizzare su smartphone o tablet come iPhone e iPad (sistema iOs), oppure sui dispositivi con sistema Android. E, ovviamente, anche da un computer, via web. Si tratta di uno strumento di marketing efficace per presidiare il territorio, consolidare il rapporto con i clienti e acquisirne di nuovi. Inoltre, è personalizzabile, per esempio, con la possibilità di aggiungere il marchio della propria azienda. Si possono anche aggiungere cataloghi sfogliabili, aggiornare lo stato di avanzamento degli ordini inviati, gestire documenti, inviare notifiche push, news, banner pubblicitari.

Ma il cuore della app è la piattaforma di e-commerce. I clienti possono prenotare gli acquisti e ritirare successivamente il materiale direttamente nella rivendita. In questo modo il cliente risparmia tempo e il punto vendita lavora sempre, 24 ore su 24. Non solo: il rivenditore può ottimizzare il lavoro, eliminando i tempi morti. Rispetto ad altre piattaforme, una volta acquistata la app non ci sono costi aggiuntivi e nessuna percentuale è dovuta a chi gestisce le transazioni. Non solo: anche i dati relativi all’utilizzo (clienti, indirizzi, transazioni) restano di proprietà e accesso esclusivo del rivenditore. Una descrizione completa della app sarà pubblicata sul prossimo numero di YouTrade.