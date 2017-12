Compravendite in aumento del 4,5% nei primi nove mesi

Bologna maglia nera del mercato immobiliare. Secondo l’Agenzia delle entrate, è l’unica città a segnare una diminuzione delle compravendite nei primi nove mesi 2017. In media, invece, l’incremento è stato del 4,5% rispetto allo stesso semestre dell’anno scorso. Il trend è incentivato anche dai tassi dei mutui, che rimangono bassi. Si conferma, quindi, il ritorno dunque ad acquistare sia come prima casa sia come investimento. Le grandi città vedono in testa Palermo con un aumento del 13,7%, a seguire Napoli con +8,9%. Segno negativo davanti alle transazioni di Bologna che, però, aveva avuto una crescita più importante nei trimestri precedenti. A livello geografico i comuni del Sud e delle Isole (con +5,0 %) corrono più dei comuni del Centro (+ 4,0%) e del Nord (+4,5%). Per Milano l’aumento è del 7,8%, mentre per Roma del 4,9% e Torino del 4%.

